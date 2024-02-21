"Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну": у Пентагоні прокоментували вихід українських військових з Авдіївки

Якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні.

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки та назвали його "стратегічний", щоб зберегти власну артилерію та снаряди.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх, - пише "Суспільне".

За її словами, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе передавати критично необхідні пакети Україні. Тоді військовим будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати зі зброєю партнерів.

"Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня", — сказала речниця Пентагону.

Вона висловила припущення, що зараз немає поточних занепокоєнь, хоч і є міста під обстрілами та загрозою.

"Я перенаправлю це питання українцям, але я невпевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто", — додала Сінгх.

Нагадаємо, в Авдіївці, на позиції "Зеніт", російські окупанти розстріляли п’ятеро поранених бійців ЗСУ та ще одного військовослужбовця, який залишився з ними. Через постійні обстріли поранених воїнів не було змоги евакуювати. За ними мала приїхати БМП, проте цього не вдалося зробити.

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