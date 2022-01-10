Зарплати нардепів у Раді 2021 року: хто заробив найбільше, а хто - найменше

Зарплати нардепів у Раді 2021 року: хто заробив найбільше, а хто - найменше

Найменше за минулий рік заробив Давид Арахамія.

Апарат Верховної Ради повідомив заробітню плату народних депутатів 2021 року. Найбільше у минулому році заробила нардепка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко – 582 783 гривні. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Про це йдеться в інформаційному запиті 24 каналу.

Відповідно до запиту, найменшу зарплату упродовж 2021 року отримав голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія - 410 300 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Скільки заробили інші народні депутати:

Антон Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривні.

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень. Посадовий оклад – 23 835 гривні.

Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривня.

Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – за життя") - 485 425 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав пріорітети влади на 2022-й рік.

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