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Зарплати нардепів у Раді 2021 року: хто заробив найбільше, а хто - найменше

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Зарплати нардепів у Раді 2021 року: хто заробив найбільше, а хто - найменше

УНІАН

Найменше за минулий рік заробив Давид Арахамія.

Апарат Верховної Ради повідомив заробітню плату народних депутатів 2021 року. Найбільше у минулому році заробила нардепка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко – 582 783 гривні. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Про це йдеться в інформаційному запиті 24 каналу. 

Відповідно до запиту, найменшу зарплату упродовж 2021 року отримав голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія - 410  300 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Скільки заробили інші народні депутати: 

  • Антон Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
  • Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
  • Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривні.
  • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень. Посадовий оклад – 23 835 гривні.
  • Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривня.
  • Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
  • Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – за життя") - 485 425 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав пріорітети влади на 2022-й рік.

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