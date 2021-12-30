Зарплати військовим і перевірка постачання зброї та продовольства: Данілов про пропозиції Зеленського на РНБО

Зарплати військовим і перевірка постачання зброї та продовольства: Данілов про пропозиції Зеленського на РНБО

На засіданні РНБО йшлося також про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання РНБО 30 грудня запропонував вже за місяць вирішити питання щодо вирівнювання зарплат для військових та забезпечення їх житлом.

Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Президент доручив РНБО вирішити питання щодо вирівнювання зарплат військовослужбовцям.

"Мова йшла також про забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів. Контроль за цим питанням покладається на міністра оборони Резнікова", - сказав Данілов.

Також Данілов повідомив, що РНБО розглянула пропозицію Зеленського щодо синхронізації тих санкцій, які застосовуються до громадян України, із міжнародними партнерами.

"Ще одне питання, яке було проголосовано та прийнято, це - щодо створення Кабміном комісії з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування для ЗСУ у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року. Тобто за всі 5 років з'ясувати, які були постачання до нашої армії", - сказав Данілов.

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