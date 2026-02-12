"Зашифрована анексія": політолог пояснив, що насправді стоїть за вимогою РФ щодо гарантій безпеки

Війна / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація використовує тезу про гарантії безпеки лише як димову завісу для подальшого роззброєння та поетапного захоплення України.

Про це в етері КИЇВ24 заявив політолог Петро Олещук.

Пастка для Заходу

За словами експерта, вимога Кремля щодо безпекових гарантій не є новою, проте вона має чітку приховану мету — позбавити Україну можливості оборонятися.

Реклама

«Насправді вони за цим ховають вимогу роззброєння України. Мовляв: „а раптом от завтра українці надумають відвоювати окуповані території“», — пояснює Олещук.

Політолог підкреслив, що така риторика розрахована на західних політиків. Вона дає їм ілюзорну можливість «зберегти обличчя», видаючи капітуляційні вимоги РФ за компромісний мирний процес.

Стратегія «покрокового» захоплення

Олещук наголошує, що Росія рідко захоплює території миттєво. Натомість Кремль віддає перевагу тактиці поетапної анексії, яка є для них звичною практикою. Спочатку країну-жертву примушують до відмови від зброї та союзів, а згодом — поглинають частинами.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко знову цинічно заявив, що будь-яка мирна угода має враховувати «гарантії безпеки для Росії». Цю заяву поширило агентство Reuters, що вчергове підтверджує спроби Москви легітимізувати свою агресію на міжнародній арені.