Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1222
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд, де він готовий відповісти на запитання

Наступного тижня відбудуться два засідання суду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © УНІАН

Наступного тижня будуть проводитись судові засідання за участю Ігоря Коломойського. Він запрошує всіх громадян, журналістів та представників громадськості взяти участь у них. Коломойський готовий відповісти на запитання від всіх, хто долучиться до засідання.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Понеділок, 8 грудня, о 14:00 у приміщенні Подільського районного суду Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо нібито завдавання збитків ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрнафта».

Суддя: Казмиренко Л.М.

Адреса: вул. Хорива, 21.

Вівторок, 9 грудня, о 13:15 у приміщенні Шевченківського районного суду Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо начебто підбурювання до замаху на напад 2003 року.

Склад суду: Литвин О.А, Хардіна О.П., Мєлєшак О.В.

Адреса: вул. Дегтярівська, 31А.

Нагадаємо, Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665.

Дата публікації
Кількість переглядів
1222
Наступна публікація

