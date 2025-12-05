- Дата публікації
Категорія
Політика
Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд, де він готовий відповісти на запитання
Наступного тижня відбудуться два засідання суду.
Наступного тижня будуть проводитись судові засідання за участю Ігоря Коломойського. Він запрошує всіх громадян, журналістів та представників громадськості взяти участь у них. Коломойський готовий відповісти на запитання від всіх, хто долучиться до засідання.
Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.
Понеділок, 8 грудня, о 14:00 у приміщенні Подільського районного суду Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо нібито завдавання збитків ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрнафта».
Суддя: Казмиренко Л.М.
Адреса: вул. Хорива, 21.
Вівторок, 9 грудня, о 13:15 у приміщенні Шевченківського районного суду Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо начебто підбурювання до замаху на напад 2003 року.
Склад суду: Литвин О.А, Хардіна О.П., Мєлєшак О.В.
Адреса: вул. Дегтярівська, 31А.
Нагадаємо, Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665.