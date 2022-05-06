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Засідання Радбезу ООН щодо України та ситуація з евакуацією з Маріуполя: головні події ночі 6 травня 2022

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Засідання Радбезу ООН щодо України та ситуація з евакуацією з Маріуполя: головні події ночі 6 травня 2022

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 6 травня 2022: 

  • Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ - ред.) збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час російського вторгнення, що можуть бути визнані воєнними злочинами. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказала Верховний комісар Мішель Бачелет. Читати далі –>
  • Втрати серед цивільних з 24 лютого становили 6731 особу, у тому числі 3280 загиблих. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини. Читати далі –>
  • Створення продовольчої кризи в Україні та світі, ймовірної, є однією з навмисних цілей російської війни. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу щодо підтримання миру та безпеки України. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, як відбувається рятувальна операція з Маріуполя. Про це він говорив у традиційному зверненні проти ночі 6 травня. Читати далі –>
  • Завдяки операції ООН з Маріуполя вдалося евакуювати загалом близько 500 осіб. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Читати далі –>

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