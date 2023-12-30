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Засідання Радбезу ООН та атака "українських безпілотників" на РФ: головні новини ночі 30 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1156
Час на прочитання
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Засідання Радбезу ООН та атака "українських безпілотників" на РФ: головні новини ночі 30 грудня 2023 року

Україна розповіла про чергову атаку на засіданні Радбезу ООН / Фото: Well-Dressed Animals

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Росіянам привиділася атака "українських безпілотників" на Брянщину та обстріл Бєлгородщини Читати далі –>
  • "РФ "хоробро" знищила пологовий будинок та 45 багатоповерхівок": Кислиця виступив в Радбезі ООН Читати далі –>
  • Росіяни скаржаться на обстріл Бєлгорода: є загиблі Читати далі –>
  • РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні - США в ООН Читати далі –>
  • Росіяни переконують, що нібито збили уночі 32 "безпілотника" з України Читати далі –>

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Перегляди
1156
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