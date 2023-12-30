Засідання Радбезу ООН та атака "українських безпілотників" на РФ: головні новини ночі 30 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росіянам привиділася атака "українських безпілотників" на Брянщину та обстріл Бєлгородщини Читати далі –>
- "РФ "хоробро" знищила пологовий будинок та 45 багатоповерхівок": Кислиця виступив в Радбезі ООН Читати далі –>
- Росіяни скаржаться на обстріл Бєлгорода: є загиблі Читати далі –>
- РФ організувала Радбез, щоб відволікти увагу для підготовки до удару по Україні - США в ООН Читати далі –>
- Росіяни переконують, що нібито збили уночі 32 "безпілотника" з України Читати далі –>
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