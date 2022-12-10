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Засідання Радбезу ООН та фейки ворожої пропаганди: головні новини ночі 10 грудня 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2643
Час на прочитання
1 хв
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Засідання Радбезу ООН та фейки ворожої пропаганди: головні новини ночі 10 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 грудня 2022:

  • У США переконані, що РФ марно використовує час Радбезу ООН. Читати далі –>
  • Зброя, якою володіє Україна, допомагає звільняти український народ і території - Кислиця в ООН. Читати далі –>
  • В Україні для запобігання незаконному використанню зброї функціонує багаторівнева система контролю - Кислиця. Читати далі –>
  • Нові виклики: до України завітає заступник генсека ООН. Читати далі –>
  • У Міноборони РФ звітують про знищення фейкових HIMARS: яку інформацію поширює російська пропаганда. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2643
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