Засідання Радбезу ООН та фейки ворожої пропаганди: головні новини ночі 10 грудня 2022

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Головні новини ночі 10 грудня 2022:
- У США переконані, що РФ марно використовує час Радбезу ООН. Читати далі –>
- Зброя, якою володіє Україна, допомагає звільняти український народ і території - Кислиця в ООН. Читати далі –>
- В Україні для запобігання незаконному використанню зброї функціонує багаторівнева система контролю - Кислиця. Читати далі –>
- Нові виклики: до України завітає заступник генсека ООН. Читати далі –>
- У Міноборони РФ звітують про знищення фейкових HIMARS: яку інформацію поширює російська пропаганда. Читати далі –>
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