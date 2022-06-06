Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Засідання Радбезу ООН та поїздка Зеленського на схід: головні події ночі 6 червня

Дата публікації
Перегляди
1841
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Засідання Радбезу ООН та поїздка Зеленського на схід: головні події ночі 6 червня

Фото: Well-Dressed Animals

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 6 червня: 

  • Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що поїхав з керівником Офісу на схід. Читати далі –>
  • Президент Володимир Зеленський розповів про свою першу від початку повномасштабного російського вторгнення поїздку на Запоріжжя. Читати далі –>
  • Колишній журналіст і нардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті. Читати далі –>

Читайте також:

"Важливо нести правду": Зеленський вшанував пам'ять литовського кінорежисера

"Важливо нести правду": Зеленський вшанував пам'ять литовського кінорежисера

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація