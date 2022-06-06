Засідання Радбезу ООН та поїздка Зеленського на схід: головні події ночі 6 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 6 червня:
- Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що поїхав з керівником Офісу на схід. Читати далі –>
- Президент Володимир Зеленський розповів про свою першу від початку повномасштабного російського вторгнення поїздку на Запоріжжя. Читати далі –>
- Колишній журналіст і нардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті. Читати далі –>
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