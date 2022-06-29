Засідання Радбезу ООН та виступ на ньому Зеленського: головні новини ночі 29 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 29 червня:
- Станом на вечір 28 червня загальна кількість російських ракет, які вдарили по містах України, становить вже 2811. Читати далі –>
- Росія, яка й досі залишається членом ООН і навіть має місце постійного члена у Раді Безпеки, має бути позбавлена голосу в цій організації. Про це 28 червня під час засідання Радбезу ООН сказав президент України Володимир Зеленський. Читати далі –>
- Шість країн Ради Безпеки ООН та Україна представили спільну заяву щодо засудження російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі в торговельному центрі Кременчука. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Відповідне відео президент оприлюднив під час вечірнього відеозвернення 28 червня. Читати далі –>
- Сполучені Штати Америки звернулися із закликом до країн ООН не мовчати та виступити із засудженням воєнних злочинів в Україні, які чинять російські військові, та докласти всіх зусиль, щоби притягнути до відповідальності виконавців і замовників. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН посол Ричард Міллс. Читати далі –>
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.
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