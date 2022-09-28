Засідання Радбезу ООН та втрати російських окупантів: головні новини ночі 28 вересня

Головні новини ночі 28 вересня:

США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми. Читати далі –>

Якщо НАТО не реагуватиме на російську агресію в Україні, Альянс тим самим підірве власну безпеку. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Читати далі –>

Президент Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Ради Безпеки ООН. Засідання було скликане за ініціативою України. Читати далі –>

Українська авіація завдала ворогу 5 ударів. Читати далі –>