Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Засідання Радбезу ООН та втрати російських окупантів: головні новини ночі 28 вересня

Дата публікації
Перегляди
8593
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Засідання Радбезу ООН та втрати російських окупантів: головні новини ночі 28 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 28 вересня:

  • США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми.  Читати далі –>

  • Якщо НАТО не реагуватиме на російську агресію в Україні, Альянс тим самим підірве власну безпеку. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Читати далі –>

  • Президент Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Ради Безпеки ООН. Засідання було скликане за ініціативою України. Читати далі –>

  • Українська авіація завдала ворогу 5 ударів. Читати далі –>

  • Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне ворог спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили. Читати далі –>

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8593
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація