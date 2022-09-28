Засідання Радбезу ООН та втрати російських окупантів: головні новини ночі 28 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 28 вересня:
- США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми. Читати далі –>
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Якщо НАТО не реагуватиме на російську агресію в Україні, Альянс тим самим підірве власну безпеку. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Читати далі –>
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Президент Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Ради Безпеки ООН. Засідання було скликане за ініціативою України. Читати далі –>
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Українська авіація завдала ворогу 5 ударів. Читати далі –>
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Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне ворог спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили. Читати далі –>
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