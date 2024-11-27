Засідання Ради НАТО - Україна: сторони обговорили удар новою балістикою по Дніпру

Засідання Ради НАТО — Україна щодо безпекової ситуації було проведено 26 листопада після того, як російські агресори використали для обстрілу України експерементальну балістичну ракету середньої дальності.

Про це йдеться у повідомлені на сайті НАТО.

У повідомленні вказується, що українські представники брали участь засідання через відеозвʼязок.

Під час засідання сторони засудили російський удар по Дніпру, який спрямовуй на терор проти мирного населення, а також для залякування тих країн, які підтримують Україну у її прагненні захиститись від російських агресорів.

"Застосування цієї зброї не змінить хід війни і не зупинить союзників НАТО у підтримці України", — зазначила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Також повідомляється, що наступне засідання Ради НАТО — Україна заплановане на 3−4 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО зробив важливу заяву про "зміну траєкторії" війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО думає, як краще стримувати РФ, і готується до війни.

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