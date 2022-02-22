Засідання РНБО та телефонні переговори з главами держав: Зеленський готує звернення

Засідання РНБО та телефонні переговори з главами держав: Зеленський готує звернення

Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що невдовзі буде оприлюднене його звернення щодо загострення ситуації на Донбасі, визнання президентом Росії Володимиром Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом", - ідеться в твіттері Зеленського.

Раніше президент України мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Той запевнив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, запроваджуватимуть санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо:

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

Читайте також: