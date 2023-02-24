Засідання Ставки: Зеленський розповів про небезпеки та ситуацію на всіх напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з традиційною промовою.

«Перше – Ставка. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками», - йдеться у повідомленні.

Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у промові.

"Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти.

Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту.

Одеса та чорноморський простір – ситуацію контролюємо.

Північ – всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось.

Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії», - сказав глава української держави.

Зауважимо, що очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що в України є всі шанси для закінчення війни влітку 2023 року з поверненням усіх територій і виходом на кордони 1991 року.

Водночас він не виключив, що вихід на кордони 1991 року може не означати закінчення війни і припустив сценарій Ізраїлю. В такому разі Україні доведеться постійно оборонятися.