Засідання у форматі "Рамштайн": Зеленський розповів про очікування щодо зброї

Росія бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору в Україні може чогось досягти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня прогресу у питанні надання державі ППО та ПРО.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 11 жовтня.

"Завтра у форматі "Рамштайну" відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні протиповітряної й протиракетної оборони, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів", – розповів Зеленський.

"Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти", – наголосив президент.

Він додав, що окремим завданням для розвідки є встановлення всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами. Зеленський наголосив, що індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста.

Що відомо про чергове засідання у форматі "Рамштайн"

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" має відбутися 12 жовтня у віртуальному форматі. Учасники зустрічі першочергово обговорять надання Україні систем протиповітряної оборони, анонсував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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