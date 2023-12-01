Заслухав доповіді щодо постачання озброєння, готуємо запити для комунікації з партнерами: Зеленський – про засідання Ставки

Була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій – усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка, Запоріжжя, Південь і, зокрема, дії Сил оборони у Херсонській області.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах. Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції – будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти. Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам", - пояснив він.

За словами Зеленського, це, зокрема, стосується й питань мобілізації.

"Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції – я чекаю на комплексні рішення", - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що війна перейшла у нову фазу.

Читайте також: