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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Застава за генерала СБУ Дуку: адвокат пояснив, як збирали 65 млн грн

Адвокат запевнив, що це добровільна справа і фіксованого «прайсу» пожертви немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Сергій Дука

Сергій Дука / © ТСН

Через дев’ять днів після того, як НАБУ затримало генерала СБУ Дуку у справі «Карфаген», за нього внесли всю заставу в 65 млн грн. Кошти надходили протягом п’яти днів, і станом на ранок 13 листопада сума була повною.

Адвокат затриманого Юрій Сухов прокоментував збір коштів на заставу.

«Я не знаю… бачив, вони ж там в СБУ, бачите, написано, тому я розумію, що це група підтримки. Я знов-таки цим не займався — і групою підтримки, і всім іншим. Але я точно знаю, як розпочалася процедура: з регіону самі почали ініціювати внесення цієї застави. Це точно так», — сказав він.

Суть справи

Сергія Дуку НАБУ й САП підозрюють в участі в злочинній організації, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних колцентрів, наркобізнесу та інших тіньових напрямів.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 65 мільйонів гривень.

У матеріалах НАБУ Дука фігурує під псевдонімом «Акім». За даними слідства, він знав про діяльність ватажка угруповання на прізвисько «Кримінал» і допомагав вирішувати питання цієї групи в СБУ та Офісі генпрокурора.

Варто зауважити, що в межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

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