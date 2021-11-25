Застосовують "залаштунковий" тиск, щоб тоді не червоніти: адміністрація Байдена лобіює скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

Застосовують "залаштунковий" тиск, щоб тоді не червоніти: адміністрація Байдена лобіює скасування санкцій проти "Північного потоку-2"

Такі дії адміністрації зчинили колапс у Сенаті.

Поки російські війська скупчуються на кордоні з Україною, викликаючи побоювання щодо нового вторгнення, адміністрація Байдена тихо лобіює союзників-демократів на Капітолійському пагорбі, щоб вони скасували санкції щодо суперечливого російського газопроводу "Північний потік-2", які включені в щорічний законопроєкт про оборону.

Про це пише Foreign Policy.

Держсекретар Ентоні Блінкен та його помічники зателефонували в офіси Сенату минулого тижня, закликаючи сенаторів скасувати поправки, які накладають штрафи на низку організацій, які причетні до "Північного потоку-2".

Слід зазначити, що палата представників вже прийняла версію законопроекту про фінансування оборони, включаючи положення щодо подальших санкцій щодо проекту газопроводу. У версії Сенату є чотири поправки, які передбачатимуть санкції проти "Північного потоку-2", згідно з нещодавніми підсумками республіканців.

"Уся діяльність Сенату може бути перешкоджана щоразу, коли ці стандартні звіти подаватимуться кожні пару місяців. Наслідки тут будуть далеко за межами [Північного потоку 2]", – наголосив помічник демократів.

В разі, коли це станеться, Байден фактично втратить один з привілеїв виконавчої влади — він не зможе на свій розсуд виводити з-під санкцій юридичні та фізичні особи.

Один з помічників Конгресу сказав, що посадовці адміністрації попередили, що для США важливо не розривати стосунки з Німеччиною, бо та буде важливим союзником Заходу, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Такі дії адміністрації Байдена викликали справжній гнів у республіканців.

"Адміністрація Байдена намагається приховати своє катастрофічне рішення "пестити" Росію та підривати наших союзників на початку цього року, – заявив член парламенту від штату Алабама Майк Роджерс. — Вони знають, що санкції проти "Північного потоку-2" є сильною двопартійною підтримкою, і застосували тактику закулісного тиску, щоб тоді не червоніти".

Член сенату від демократів Джин Шагін також виступив проти такого рішення Байдена: "Я продовжуватиму виступати проти газогону і працюватиму над просуванням у Конгресі зусиль, які притягнуть Путіна до відповідальності за його войовничу поведінку проти наших союзників і партнерів і не дозволю йому використовувати газові потоки до Європи".

Нагадаємо, 22 листопада США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Натомість Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.