Застосування РФ протисупутникової зброї та реакція світу на ескалацію Росії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Держдепі США висловили припущення, що Росія на минулих вихідних провела випробування протисупутникової зброї. Читати далі –>
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що засуджує випробування протисупутникової зброї, яку провела РФ. Читати далі –>
- Директор NASA Білл Нельсон заявив, що випробування Росією протисупутникової ракети може поставити під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Читати далі –>
- Стало відомо, чому Велика Британія підтримує Україну. Читати далі –>
- США планують продовжувати тісну координацію зусиль із союзниками та партнерами по всій Європі для реагування на ескалацію з боку Росії. Читати далі –>