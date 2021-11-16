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Застосування РФ протисупутникової зброї та реакція світу на ескалацію Росії. П'ять новин, які ви могли проспати

Застосування РФ протисупутникової зброї та реакція світу на ескалацію Росії. П'ять новин, які ви могли проспати

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Держдепі США висловили припущення, що Росія на минулих вихідних провела випробування протисупутникової зброї. Читати далі –>
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що засуджує випробування протисупутникової зброї, яку провела РФ. Читати далі –>
  • Директор NASA Білл Нельсон заявив, що випробування Росією протисупутникової ракети може поставити під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Читати далі –>
  • Стало відомо, чому Велика Британія підтримує Україну. Читати далі –>
  • США планують продовжувати тісну координацію зусиль із союзниками та партнерами по всій Європі для реагування на ескалацію з боку Росії. Читати далі –>

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