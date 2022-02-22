"Застосуємо жорсткі та адекватні кроки": Німеччина пообіцяла в ООН відреагувати на дії Росії

"Застосуємо жорсткі та адекватні кроки": Німеччина пообіцяла в ООН відреагувати на дії Росії

Берлін рішуче засуджує новий наступ Росії на суверенітет України.

Росія своїми діями порушила Мінські домовленості, резолюцію Радбезу ООН та знову зазіхає на цілісність України, а тому Берлін відреагує на це жорстко й належним чином.

Про це заявила під час засідання Радбезу ООН постпред Німеччини при Організації пані посол Антьє Леендерце.

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"Разом із нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорсткі та адекватні кроки у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки", - налогосила дипломатка.

За її словами, Берлін рішуче засуджує новий наступ Росії на суверенітет України. Вона також вернула увагу на кричуще нехтування росіянами міжнародних домовленостей, затверджених ними же в Раді Безпеки ООН: "Сьогодні ми стикаємося з абсолютно протилежною позицією Росії".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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