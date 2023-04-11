Заступник мера одного з міст Австрії пішов у відставку через фото у формі НКВС в Білорусі

Австрійський політик пішов у відставку після інформації, що він носив форму радянської спецслужби НКВС під час поїздки до Білорусі.

Заступник мера австрійського міста Швехат Давід Штокінгер подав у відставку після того, як стало відомо, що він публікувався в ультраправих журналах і носив форму радянської спецслужби НКВС під час поїздки до Білорусі 2019 року.

Про це пише Euractiv.

Журналісти з'ясували, що 2012 року Штокінгер, який зараз є членом Соціально-демократичної партії (SPÖ) публікував огляд нічних клубів Мінська для екстремістського правого німецького журналу Compact.

Фотографії Штокінгера у формі НКВС опублікувало білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

Фото: скриншот

"Коли значна частина партії SPÖ, яка зараз перебуває в опозиції, не з’явилася на виступі президента України Володимира Зеленського перед австрійським парламентом наприкінці березня, позиція партії щодо Росії та її ширшої сфери впливу опинилася під пильною увагою журналістів", - йдеться у повідомленні.

Радіостанція Ö1 виявила фото політика у формі радянської спецслужби НКВС 2019 року, коли він приїжджав до Білорусі.

Після того, як правоцентристи в рідній землі Штокінгера Нижня Австрія закликали соціал-демократів відхреститися від нього, Давід Штокінгер оголосив про свою відставку.

Хоча Штокінгер є відносно маловідомим політиком SPÖ, його відставка є політично важливою, оскільки привертає увагу до відносин партії зі сферою впливу Кремля.

2020 року Штокінгер був змушений піти у відставку з посади керівника групи австрійсько-білоруської дружби.

Нагадаємо, в Австрії заявили, що готові заарештувати Путіна, якщо він приїде до країни.

Читайте також: