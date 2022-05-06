"Засудили смертельну дурість Путіна": Джонсон закликав Макрона не говорити з Росією на її умовах

"Засудили смертельну дурість Путіна": Джонсон закликав Макрона не говорити з Росією на її умовах

Прем'єр-міністр Братаніі Борис Джонсон 6 травня обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном двосторонні взаємини, допомогу Україні та ізоляцію Росії.

Джонсон з Макроном одностайно засудили "смертельну дурість Путіна" з розв'язуванням війни. Президенти домовилися координувати питання безпеки та допомоги Україні, а також заходи з ізоляції Росії.

Про це повідомили на офіційному сайті британського уряду.

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"Прем'єр-міністр розповів про свій візит до Києва минулого місяця та поділився своєю впевненістю в тому, що Україна переможе, якщо їй нададуть необхідну оборонну військову допомогу. Він закликав утриматися від будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення, але підтвердив, що це рішення за українським урядом", – йдеться у повідомленні.

Джонсон і Макрон також обмінялися думками про вплив війни на світові ціни на енергоносії та продовольство. Сторони домовилися на рівні G7 працювати над пом'якшенням наслідків війни на економіку країн, що розвиваються.

Нагадаємо, 3 травня Макрон вперше розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним після місяця перерви і після свого переобрання на посаду президента. Французький лідер закликав російського диктатора дозволити продовжити евакуацію із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де все ще залишаються цивільні та поранені військові.

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