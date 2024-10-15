Засудженим хочуть дозволити тимчасово залишати межі колонії: за яких умов

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р (ІІ)/2023», який дозволяє деяким ув'язненим короткочасні виходи з колонії до тижня, проте лише за конкретних обставин.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає короткочасні виїзди за межі колонії для засуджених, які перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича. Виїзди дозволені тільки по території України (окрім тимчасово окупованих районів) на строк не більше семи діб, без врахування часу на проїзд (до трьох діб).

Законопроєкт також стосується засуджених, які перебувають у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального та середнього рівня безпеки. Для них короткочасні виїзди з колонії дозволяються на термін не більше однієї доби, без урахування часу на проїзд (до трьох діб).

Засуджені з колоній мінімального рівня безпеки можуть самостійно подорожувати до місця призначення і назад, тоді як інші засуджені повинні переміщатися під охороною. Витрати на короткочасні виїзди покривають самі засуджені, їх родичі або інші особи.

Нагадаємо, у Львові нещодавно було засуджено до трьох років позбавлення волі місцевого мешканця, який проспав мобілізацію.

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