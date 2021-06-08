Засуджений за геноцид в Сребрениці Ратко Младич залишиться за ґратами до кінця життя: вердикт суду

Вирок остаточний і оскарженню не підлягає.

Апеляційна палата суду в Гаазі підтвердила довічний вирок колишньому генералу армії боснійських сербів Ратко Младичу, засудженому 2017 року за масові вбивства мирних жителів і інші військові злочини. Апеляцію Младича відхилили.

Остаточне рішення ухвалили 8 червня, повідомляє BBC.

Апеляційна колегія з п'яти суддів за всіма пунктами підтвердила вину Младича в геноциді, тероризмі, вбивствах, взятті заручників примусових депортаціях, порушенні звичаїв війни під час облоги Сараєва в 1992-1996 роках і різанини в Сребрениці 1995 року, коли було вбито вісім тисяч мусульман. За висновками суддів, Младич не надав доказів, які б скасовували його обвинувальні вироки, хоча голова суду висловив незгоду з кожним пунктом обвинувачення.

Адвокати ексгенерала стверджували, що під час різанини той перебував далеко від Сребрениці і мав проблеми зі здоров'ям.

Різанина в Сребрениці - один з наймасштабніших військових злочинів в європейській історії після Другої світової війни. Гаазький трибунал і Міжнародний суд визнали різанину в Сребрениці геноцидом. Протягом кількох днів у Сребрениці було вбито 7800 мусульман, переважно чоловіки віком від 16 до 60 років. У червні 2017 року Апеляційний суд Нідерландів визнав провину своїх миротворців, які не змогли відвернути трагедію.

Ратко Младич на той час був генералом в армії колишнього лідера Республіки Сербської Радована Караджича. Він також є засудженим до довічного тюремного терміну за геноцид у Сребрениці.

Младич був заарештований в 2011 році. Судовий процес над ним тривав п'ять років. 2017 року щодо ексгенерала був винесений довічний вирок.

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