"Засуджуємо серйозні порушення Росією міжнародних прав людини": ЄС і Канада пообіцяли посилити санкції проти РФ

"Засуджуємо серйозні порушення Росією міжнародних прав людини": ЄС і Канада пообіцяли посилити санкції проти РФ

Канада і Єврокомісія в рамках своїх повноважень продовжать посилювати санкції та ослаблювати економічний, промисловий, технологічний та інноваційний потенціал Росії.

Європейський Союз та Канада разом партнерами й надалі координовано посилюватимуть санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у спільному комюніке прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за результатами зустрічі у Брюсселі, - пише Укрінформ.

"Разом із партнерами по G7 та багатьма іншими Канада і Єврокомісія в рамках своїх повноважень продовжать посилювати санкції та ослаблювати економічний, промисловий, технологічний та інноваційний потенціал Росії, підтримуючи запровадження обмежень на торгівлю, фінансовий сектор та інші галузі", - читаємо у документі.

Канада та ЄС також докладуть зусиль задля протидії ухиленню від вже ухвалених санкцій.

Також Трюдо та фон дер Ляєн пообіцяли зробити все можливе для покарання Росії за вчинені в Україні воєнні злочини. "Ми засуджуємо серйозні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права й підтримаємо будь-які пов'язані розслідування воєнних злочинів", - підкреслюється у комюніке.

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