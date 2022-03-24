"Засуджуємо серйозні порушення Росією міжнародних прав людини": ЄС і Канада пообіцяли посилити санкції проти РФ

Канада і Єврокомісія в рамках своїх повноважень продовжать посилювати санкції та ослаблювати економічний, промисловий, технологічний та інноваційний потенціал Росії.
Європейський Союз та Канада разом партнерами й надалі координовано посилюватимуть санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.
Про це йдеться у спільному комюніке прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за результатами зустрічі у Брюсселі, - пише Укрінформ.
"Разом із партнерами по G7 та багатьма іншими Канада і Єврокомісія в рамках своїх повноважень продовжать посилювати санкції та ослаблювати економічний, промисловий, технологічний та інноваційний потенціал Росії, підтримуючи запровадження обмежень на торгівлю, фінансовий сектор та інші галузі", - читаємо у документі.
Канада та ЄС також докладуть зусиль задля протидії ухиленню від вже ухвалених санкцій.
Також Трюдо та фон дер Ляєн пообіцяли зробити все можливе для покарання Росії за вчинені в Україні воєнні злочини. "Ми засуджуємо серйозні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права й підтримаємо будь-які пов'язані розслідування воєнних злочинів", - підкреслюється у комюніке.
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