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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Засуньте ці мирні плани у свої дупи": в Кремлі розлютувались через заяви союзників України

В Кремлі агресивно висловилися про зустріч «Коаліції охочих» в Києві та запропонували «засунути мирні плани у пангендерні дупи».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дмитро Медведєв та Дмитро Пєсков

Дмитро Медведєв та Дмитро Пєсков / © Associated Press

Зустріч «Коаліції охочих» в Києві, на якій були присутні лідери України, Франції, Німеччини, Великобританії та Польщі викликала лють у Москві. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував західним політикам «засунути мирні плани у пангендерні дупи».

Про це він написав на своїй сторінці в X.

«Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Натомість вони розсипаються погрозами на адресу Росії. Або перемир’я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви вважаєте це розумним? Засуньте ці «мирні» плани у свої пангендерні дупи!», — йдеться в повідомленні.

Тим часом помічник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не лякається нових обмежень.

«РФ вже звикла до подібних заходів тиску та знає, як мінімізувати їхні наслідки», — заявив Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський, Макрон, Туск, Стармер та Мерц провели телефонну розмову з Трампом.

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