Затягнути у війну: політолог пояснив, за якої умови Путін може усунути Лукашенка

Лукашенко та Путін / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається проводити багатовекторну політику, щоб зберегти владу та уникнути загроз для власного режиму. Таку думку висловив політолог Олег Лісний.

Про це в етері Еспресо розповів політолог, президент аналітичного центру Політика Олег Лісний.

Коментуючи нещодавню зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Путіним на Валдаї, політолог зауважив, що вона виглядала незвично. За його словами, зазвичай після таких переговорів з’являється велика кількість фото та відео, а також спільні заяви для преси. Цього ж разу публічно повідомили лише про сам факт зустрічі.

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На думку Лісного, це навряд чи свідчить про обговорення якихось надсекретних тем. Швидше, це може означати відсутність спільної або узгодженої позиції сторін.

«Лукашенко не є лідером суверенної держави, він — представник, який виконує функцію гауляйтера. Але його завжди рятував інстинкт самозбереження, і зараз він бореться не за те, що використали Білорусь чи не використали, а за своє фізичне виживання. Лукашенко розуміє — якщо буде повноцінна війна з Україною, то буде серйозна загроза і йому, і його режиму», — зазначив політолог.

Лісний також звернув увагу на заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді («Мадяра») щодо можливих цілей на території Білорусі. За словами експерта, білоруське суспільство відрізняється від російського, адже вже демонструвало готовність до протестів.

Він припустив, що зброя, яка перебуває на озброєнні білоруської армії, за певних обставин може бути використана не проти України чи країн Європи, а проти самого Лукашенка.

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Політолог також не виключив, що Кремль може усунути Лукашенка, якщо той перестане бути зручним для Москви.

За словами Лісного, російські спецслужби мають достатньо можливостей для таких дій, а значна частина силових структур Білорусі, які впливають на ситуацію в країні, пов’язана з Росією.

«Тому Лукашенко і „вмикає режим“ багатовекторності: заграє і з американцями, і з китайцями, і з Україною, і з Путіним — це для того, щоб тільки вижити як політично, так і фізично», — пояснив аналітик.

Після цього він додав, що Лукашенко не є союзником ані Європи, ані будь-кого іншого, окрім самого себе.

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«Лукашенко не є другом ні Європи, нікого, окрім самого себе. А зміна його на когось іншого зробить Білорусь більш радикальною. Якщо будуть змінювати росіяни, то це буде той, хто воюватиме з Україною. У цій ситуації й нам вигідно, щоб залишався поки що Лукашенко, і Європі теж вигідно, мабуть, Китаю теж, тому у нього поки що є великий шанс залишитися на посаді й при своєму житті», — прокоментував аналітик.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зацікавлений у безпосередньому вступі у війну проти України.

Ми раніше інформували, що Росія вивела війська з Білорусі, але Мінськ самостійно розбудовує бази біля кордону та допомагає наводити «Шахеди» на Україну.

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