"Затягує гру до останнього": аналітики пояснили, чому Путін боїться справжнього миру

Володимир Путін і Дональд Трамп на Алясці / © Associated Press

Плани мирного саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним опинилися під загрозою. Лише кілька днів тому Трамп анонсував зустріч у Будапешті після “продуктивної телефонної розмови” з Кремлем, але вже у вівторок у Білому домі заявили, що “немає жодних конкретних планів” на переговори в “найближчому майбутньому”.

Про це пише видання Atlantic Council.

Причиною став провал попередніх консультацій між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За даними дипломатичних джерел, Лавров передав Трампу позицію Путіна: Москва не прийме жодного припинення вогню, яке залишить частину України незалежною.

“Перемир’я зараз означало б лише одне — велика частина України залишиться під владою нацистів”, — заявив Лавров.

Москва не відступає від максималістських цілей

Відмова Кремля підтвердила, що стратегічні цілі Росії виходять далеко за межі територіальних питань. Путін, як і раніше, вимагає капітуляції Києва й прагне відновлення контролю над усією Україною.

Тим часом у Вашингтоні визнають — спроба Трампа виступити посередником виявилася складнішою, ніж очікувалося. Путін продовжує демонструвати небажання до будь-яких компромісів, натомість посилюючи риторику про “денацифікацію”.

“Якщо Трамп хоче припинити кровопролиття в Україні та отримати свою дорогоцінну Нобелівську премію миру, він має спочатку визнати, що Путін грає на історичній сцені з максимально високими ставками і ніколи не піде на компроміс, якщо його до цього не змусять. Більше того, він не сміє відступати. На даному етапі все, що менше знищення України як держави і як нації, буде сприйняте в Москві як серйозну поразку, яку вразить Кремль у кризу” — зазначає видання.

Дезінформація Кремля і спроби виправдати війну

Росія й далі поширює міф про “захист від розширення НАТО”. Проте факти свідчать про інше: після вступу Фінляндії до Альянсу Путін навіть скоротив військову присутність біля її кордонів — що підриває аргумент про “загрозу з боку НАТО”.

Основна мета вторгнення, як зазначають аналітики, — знищення української державності, а не оборона російських територій.

Що далі

Відмова Путіна поставила під сумнів не лише саміт у Будапешті, а й подальші дипломатичні зусилля США.

Трамп, який прагне швидкого припинення війни, зіштовхнувся з реальністю: Кремль не готовий зупинятися без повної перемоги.

Аналітики вважають, що Путін і надалі говоритиме про “прагнення миру”, водночас затягуючи час і уникаючи реальних рішень. Він, ймовірно, спробує впливати на Трампа через гучні дзвінки, символічні саміти та політичні обіцянки, які виглядають привабливо, але не мають під собою змісту.

Втім, Кремль навряд чи піде на справжні переговори, доки не опиниться перед очевидною загрозою поразки в Україні — і внутрішньою кризою в самій Росії. Лише усвідомлення цієї реальності може стати початком для реального, а не імітаційного мирного процесу.

Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з Володимиром Путіним в Угорщині. Президент США не зустрінеться з російським диктатором у “найближчому майбутньому” після того, як телефонна розмова між переговірниками щодо підготовки до мирних переговорів зірвалася.