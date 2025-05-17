Затятий українофоб та ідеолог режиму Путіна у РФ: що дізналися західні ЗМІ про Мединського

Володимир Мединський / © Getty Images

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Президент РФ відмовився особисто бути присутнім на мирних переговорах з Україною у Стамбулі та відправити високопосадовців. Натомість він відправив делегацію низького рівня на чолі з Володимиром Мединським — істориком, який колись стверджував, що росіяни мають зайву хромосому через свою перевагу.

Про це пише The Telegraph.

Як зазначається, присутність пана Мединського на чолі російської команди, в якій не було жодного кремлівського важковаговика, викликала глузування з боку президента України Володимира Зеленського, який назвав делегацію «бутафорською» та стверджував, що це свідчить про нещирість Путіна.

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Історик також очолював російських переговірників під час безрезультатних переговорів у 2022 році та зайняв настільки жорстку позицію, вимагаючи від України капітуляції, роззброєння та майбутнього нейтралітету, що переговори швидко провалилися.

“Оскільки президент США Дональд Трамп відкидає ймовірність будь-якого прориву в Стамбулі до зустрічі з Путіним, пан Мединський та його команда, що складається з представників російського дипломатичного корпусу та військової розвідки, схоже, перебувають у Стамбулі переважно як тимчасові учасники”, — пише видання.

Але можна також вважати, що Мединський не відхилиться від сценарію.

Що відомо про Мединського

Ультранаціоналістичний історик-популіст, як стверджується, написав низку «академічних» статей російського президента, в тому числі його знамените есе «2021 рік», яке стало обґрунтуванням для повномасштабного вторгнення в Україну наступного року. У ньому він ставив під сумнів право України на існування як окремої держави, стверджуючи, що українці та росіяни є одним народом і що США перетворили Україну на антиросійську державу.

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“Він також став співавтором підручника з історії, який зараз використовується в усіх російських школах, у якому стверджувалося, що Україна є «ультранаціоналістичною державою», де «опозиція заборонена», і що Захід використав її як «таран» для знищення Росії. У книзі також представлено Йосипа Сталіна як мудрого лідера, який покращив життя простих людей і виправдав смерть мільйонів росіян та українців, які постраждали від нього, кажучи, що вони отримали по заслугах через брак патріотизму”, — йдеться у матеріалі.

Пан Мединський також зазнав широких глузувань після того, як стверджував, що росіяни є особливо героїчними та здатні пережити труднощі, тому що вони «мають одну зайву хромосому». Хоча цілком ймовірно, що він намагався говорити образно, це твердження, зроблене в 2012 році, викликало зневагу навіть у самій Росії, а критики вказували на те, що наявність зайвої хромосоми пов'язана не стільки з генетичною перевагою, скільки з такими захворюваннями, як синдром Дауна.

“Колишній рекламний магнат, який, як повідомляється, лобіював тютюнову та казино-індустрію, пан Мединський привернув увагу Путіна серією популярних історичних статей, які виправдовували Росію за все лихе, що сталося в її історії, вирішивши натомість звинувачувати сторонніх. Путін винагородив його, призначивши міністром культури у 2012 році, попри самовиявлену ненависть пана Мединського до мистецтва”, — зазначається у матеріалі.

Він не є професійним істориком і захищався від критики науковців, написавши в одній зі своїх книг: «Факти не мають великого значення. Все починається не з фактів, а з інтерпретацій. Якщо ви любите свою батьківщину, свій народ, то історія, яку ви пишете, завжди буде позитивною».

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Твердження про те, що пан Мединський був автором деяких текстів Путіна, висунув Михайло Зигар, колишній головний редактор нині емігрованого російського телеканалу «Дождь», який був його студентом у Московському інституті міжнародних відносин.

«З тіні Мединський допоміг побудувати ідеологічний та історичний фундамент, на якому значною мірою тримається правління пана Путіна», — писав пан Зигар у статті для New York Times у 2023 році.

Нагадаємо, в інтерв’ю російськомовній емігрантській газеті «Русская Жизнь» (Сан-Франциско, США) у жовтні 2012 року сказав: «Я вважаю, що після всіх катастроф, які звалилися на Росію у двадцятому столітті, починаючи з першої світової і закінчуючи перебудовою, той факт, що Росія ще збереглася і розвивається, говорить, що у нашого народу є одна зайва хромосома».

Ця фігура мовлення одразу ж стала предметом глузування: відомо, що наявність зайвої хромосоми є причиною «синдрому Дауна».

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