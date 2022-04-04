"Затоплення" територій та "здача" Україною населених пунктів: які фейки просуває Росія

"Затоплення" територій та "здача" Україною населених пунктів: які фейки просуває Росія

Російські пропагандисти стверджують, що нібито Україна порушує правила ведення війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Так, домінівними в інформпросторі РФ були наступні теми:

Захід використовує Україну проти РФ. Україна програє війну. Україна порушує правила ведення війни.

Як пропагандисти висвітлюють цю інформацію:

Росіяни активно розганяють ідею, що крім Заходу більше ніхто не підтримує кампанію з ізоляції Росії. Якщо не зняти санкції з РФ, то на весь світ чекає криза. Також щодня публікувались новини про те, що США ніяк не коментує тему "українських біолабораторій".

Пропаганда РФ просуває історію, що Україна готується "здати" цілий ряд населених пунктів на Донбасі.

Фейкові новини про те, що ЗСУ обстріляли мирне населення в Донецьку і Горлівці. Також пропаганда поширює фейки про мінування українськими військовими ГЕС біля Миколаєва, через що десятки населених пунктів буде затоплено.

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