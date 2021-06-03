Примусове приземлення літака у Мінську: Верховна Рада засудила дії Білорусі

Український парламент підтримав рішення уряду заборонити авіасполучення з Білоруссю.
Верховна Рада 3 червня ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, на борту якого перебував опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега, яких арештували.
"За" проголосувало 280 народних обранців.
Таким чином, український парламент засуджує дії влади Білорусі щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича. У заяві також йдеться, що Верховна Рада України підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, зокрема щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.
Верховна Рада України закликає білоруську владу негайно звільнити журналіста й активіста Романа Протасевича і всіх політичних в'язнів, йдеться у заяві.
Відповідна заява буде направлена до міжнародних інституцій.
Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача. Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують: наказ підняти винищувач віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.
Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.