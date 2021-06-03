Примусове приземлення літака у Мінську: Верховна Рада засудила дії Білорусі

Український парламент підтримав рішення уряду заборонити авіасполучення з Білоруссю.

Верховна Рада 3 червня ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, на борту якого перебував опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега, яких арештували.

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"За" проголосувало 280 народних обранців.

Таким чином, український парламент засуджує дії влади Білорусі щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича. У заяві також йдеться, що Верховна Рада України підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, зокрема щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.

Верховна Рада України закликає білоруську владу негайно звільнити журналіста й активіста Романа Протасевича і всіх політичних в'язнів, йдеться у заяві.

Відповідна заява буде направлена до міжнародних інституцій.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача. Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують: наказ підняти винищувач віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

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