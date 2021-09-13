Затримання росіянина за участь в окупації Криму: що відомо про арешт у Празі і чи передадуть підозрюваного Україні

Затримання росіянина за участь в окупації Криму: що відомо про арешт у Празі і чи передадуть підозрюваного Україні

Франчетті затримали за запитом правоохоронних органів України, які вимагають його екстрадиції.

У неділю, 12 вересня, в аеропорту Праги затримали росіянина Олександра Франчетті за підозрою у причетності до окупації Криму 2014 року. Затримання громадянина Росії в Чехії сталося на запит Києва.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нашумілий інцидент.

Чим займався під час анексії Криму

Олександр Франчетті затриманий на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною. За даними чеського радіо "Радіо Прага" (РП), Франчетті був активним учасником в захопленні українського Криму російськими військами, тобто залученим до так званої "Кримської весни" (приєднання Криму до Росії, яке більшість країн визнали незаконною анексією).

До слова, Франчетті занесений до бази "Миротворець", в якій сформовані списки осіб, що брали участь в російських операціях в Криму і на Донбасі.

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Як повідомляє "Радіо Прага" (РП), 2014 року Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". В одному з інтерв'ю, яке знайшли журналісти, Франчетті розповідає, що угруповання нібито запобігало терактам в Севастополі. Однак як відомо, під час захоплення півострова, у березні 2014 року, повідомлялося про активні дії людей в масках, яких назвали "самооборона". Ці люди зламали ворота і увійшли на територію штабу ВМС України в Севастополі, захопивши його за допомогою російських військових.

Пізніше, 25 лютого 2014 року, Франчетті створив в Криму підрозділ під назвою "Північний вітер", яке, займалося терором проукраїнського населення міста. За даними РП, "підрозділ налічував 11 осіб" і підтримував "тісні зв'язки з морськими піхотинцями Чорноморського флоту РФ".

Сам росіянин розповідав, що вже після подій 2014 року працював в Криму помічником депутатки місцевих законодавчих зборів від "Єдиної Росії" Ольги Хомякової, але пішов з цієї посади через конфлікт.

Чеське видання iROZHLAS зазначає, що росіянин працював в Празі від кінця 1990-х років. Там він працював фітнес-тренером, а також вів бізнес. У Чехії Франчетті постійно проживав в Чехії від 2000 року, йому було надано право на ПМЖ. Нині ж є підстави вважати, що Міністерство внутрішніх справ може анулювати цей документ, оскільки учасники анексії Криму становлять особливий ризик для європейських країн з точки зору безпеки.

Україна вимагатиме екстрадиції

Затриманого в Празькому аеропорту імені Вацлава Гавела росіянина екстрадують до України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Українська сторона підтверджує, що затримання Франчетті (учасника окупації Криму) в Чехії сталося на запит Києва.

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських та чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за вчинення низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму. Українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні", - зазначив Ніколенко.

Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видавання Олександра Франчетті. Затриманий, як вважають, міг бути одним з активних учасників подій, які передували незаконній анексії українського Криму.

"12 вересня 2021 року Офісу генерального прокурора стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. Сьогодні Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видавання та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

Як стало відомо, Офіс генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом так званої "прокуратури Криму та Севастополя" про видавання росіянина.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Північний вітер".

Новини світу: у Чехії затримали російського окупанта – він брав участь в анексії Криму

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