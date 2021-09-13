Затримання російського окупанта Франчетті в Празі: Лавров зажадав пояснень від чеської влади

Затримання російського окупанта Франчетті в Празі: Лавров зажадав пояснень від чеської влади

Міністр зазначив, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, что Чехія не повідомляла Росії про затримання росіянина, який був затриманий за запитом України за те, що сприяв окупації Криму.

Про це повідомляють російські РИА Новості.

Лавров зазначив, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

"Москва сподівається, що чеська влада буде суворо дотримуватися закону і не стане піддаватися на політичні провокації", - додав міністр.

Нагадаємо:

12 вересня, в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України. Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.

який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України. Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, наразі завершуються процедури щодо його передавання нашій країні.

Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова. Франчетті довгий час живе в Празі і зараз працює там фітнес-тренером.

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