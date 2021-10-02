Затримання Саакашвілі в Грузії: адвокат розповів про два можливі шляхи його звільнення

Затримання Саакашвілі в Грузії: адвокат розповів про два можливі шляхи його звільнення

Українська сторона поки не зверталася до міністерства юстиції Грузії із запитом про екстрадицію Саакашвілі.

Адвокат експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Бека Басилая заявив, що звільнення його підзахисного можливо тільки двома шляхами: помилуванням нинішнього президента Саломе Зурабішвілі або екстрадицією до України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Мтаварі архі".

"Сьогоднішня заява президента Зурабішвілі, що вона ніколи не помилує Саакашвілі, продиктована чинною партією "Грузинська мрія", але завтра ситуація може змінитися", — зауважив правозахисник.

Але варіант екстрадиції Саакашвілі до Україну адвокат вважає дуже довгим шляхом. Мовляв, не факт, що він завершиться позитивним результатом.

Тим часом прокурор Джарджі Циклаурі заявив журналістам, що українська сторона поки не зверталася до міністерства юстиції Грузії із запитом про екстрадицію Саакашвілі.

Глава Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе заявив, що в'язниця в місті Руставі, куди поміщений затриманий в п'ятницю експрезидент Саакашвілі, відповідає всім необхідним міжнародним стандартам.

"У пенітенціарній установі забезпечені всі умови відповідно до міжнародних стандартів", — сказав міністр в ефірі телекомпанії "Руставі-2".

Нагадаємо, що в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання.

Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.

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