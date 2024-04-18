Затримання шпигунів РФ у Німеччині: до МЗС викликали російського посла

У німецькому МВС зазначили, що затримані планували "підірвати нашу військову допомогу Україні".

МЗС Німеччини викликало до себе посла Росії через затримання у Баварії агентів Москви.

Про це повідомляє Bild.

Як зазначили німецькі правоохоронці, один із двох підозрюваних 17 квітня постав перед слідчим суддею Федерального суду, який призначив взяти його під варту. Другий агент постане перед судом 18 квітня.

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Очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер заявила, що затримані планували "підірвати нашу військову допомогу Україні".

"Ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залякати", – наголосила міністерка.

Нагадаємо, в Баварії затримали двох російських шпигунів, які стежили за полігоном, де американці навчають бійців ЗСУ, та планували диверсії на шляхах перевезення вантажів військового призначення. Один із агентів виявився бойовиком "ДНР".

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