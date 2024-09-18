Затримання Усика в аеропорту Кракова: перша реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий в аеропорту Кракова.

Про це глава держави повідомив в соцмережах.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", - йдеться у повідомленні.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", - додав він.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.

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