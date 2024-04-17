Затримка допомоги Україні: у США набирає популярності пропозиція про відставку спікера Джонсона

Сам Джонсон назвав абсурдним уявлення, що "хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу".

Через затягування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню відставки спікера Палати представників США Майка Джонсона вимагають вже навіть його однопартійці, зокрема, республіканець Томас Массі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що попри те, що Массі є гострим критиком подальшої допомоги Україні, 16 квітня він заявив, що приєднається до конгресменки від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, яка подала клопотання про відставку Джонсона минулого місяця. Водночас поки що конгресменка не намагалася домогтися голосування.

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Массі вважає, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.

Сам спікер Палати представників заявив, що не піде у відставку.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", – заявив Джонсон.

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У статті вказується, що спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом від моменту вступу на посаду минулої осені. Дедалі більше республіканців демонструють своє розчарування його лідерством. Вони також занепокоєні щодо пропозиції Джонсона ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату: щодо допомоги Україні, допомоги Ізраїлю, Тайваню та документ, що зосередиться на пріоритетах нацбезпеки і міститиме пропозицію оплатити допомогу Києву шляхом арешту російських активів, план надання частини допомоги у вигляді кредитів, нові санкції проти Ірану.

Джонсон пропонує проголосувати за все це у Палаті представників до кінця цього тижня. Однак є ознаки руйнування цих планів, оскільки депутати не оцінили ідею спікера.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею Джонсона розділити на чотири окремі законопроєкти допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо інших пріоритетів нацбезпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Спікер Джонсон вирішив таки голосувати допомогу Україні від США, без “але” не обійшлось

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