Затримання інкасаторів «Ощадбанку» отримало несподіваний поворот в Угорщині: що відомо

Петер Мадяр. / © Associated Press

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В Угорщині буде проведено розслідування у зв’язку з діями окремих органів угорської влади щодо захоплення українських інкасаторів та коштів «Ощадбанку» 5 березня.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр соцмережі Х.

«Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український „золотий конвой“, — йдеться у повідомленні.

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З його слів, генеральний прокурор повинен «негайно зайнятися цим питанням».

Як повідомлялося, журналісти-розслідувачі повідомили, що затримання інкасаторів «Ощадбанку» відбулося за наказом тодішнього прем’єра Віктора Орбана. Свідчення осіб, які безпосередньо чи опосередковано були причетні до ситуації, збігалися в одному: юридичні підстави для операції існували лише «на папері».

Затримання конвою відбулося через політичний розрахунок і виконання наказу вищого політичного керівництва Угорщини. На момент нападу на український конвой спецслужби підпорядковувалися керівникові Кабінету міністрів Анталу Рогану.

Нагадаємо, на початку травня Угорщина повернула захоплені кошти «Ощадбанку». Український президент назвав це «важливим кроком» у відносинах з Будапештом. Зауважимо, інкасаторські авто повернули ще у березні.

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