Затримано нардепа від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді

Заарештували чинного народного депутата України / © pixabay.com

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.

«Підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України. Сьогодні, після його затримання він був доправлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомляє, що мова йде про Федора Христенка.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка. Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області.