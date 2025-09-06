- Дата публікації
Категорія
Політика
Затримано нардепа від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді
За даними слідства, фігурант був завербований росіянами задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.
В Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.
«Підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України. Сьогодні, після його затримання він був доправлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні відомства.
Водночас нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомляє, що мова йде про Федора Христенка.
Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка. Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області.