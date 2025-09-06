ТСН у соціальних мережах

Політика
124
1 хв

Затримано нардепа від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді

За даними слідства, фігурант був завербований росіянами задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.

Анастасія Павленко
Заарештували чинного народного депутата України

Заарештували чинного народного депутата України / © pixabay.com

В Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.

«Підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України. Сьогодні, після його затримання він був доправлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні відомства.

Водночас нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомляє, що мова йде про Федора Христенка.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка. Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області.

124
