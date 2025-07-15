Затримується постачання Patriot з Німеччини, але Україна отримає ще дві системи — Пісторіус

Patriot / © Associated Press

Реклама

Німеччина планує передати Україні ще дві зенітно-ракетні системи Patriot, однак фактичне постачання затримається.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у мережі Х.

За словами Пісторіуса, рішення щодо передачі вже близьке — його можуть ухвалити найближчими днями або тижнями. Водночас перша система буде доставлена лише через кілька місяців, оскільки процес передання техніки вимагає часу та логістичної підготовки.

Реклама

“Ми зобов’язані дати українцям змогу почуватися захищенішими під час масованих ракетних атак з боку Росії”, — наголосив глава оборонного відомства Німеччини.

14 липня 2025 року Пісторіус прибув до Вашингтона, де проведе зустріч із міністром оборони США Пітом Гегсетом. Сторони обговорять подальшу військову підтримку України, зокрема постачання систем ППО. Уже у вівторок вранці міністр повернеться до Берліна — візит триватиме менш як добу.

Офіційне рішення про надання Україні ще двох ЗРК Patriot очікується найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше Пісторіус сказав, за якої умови війська Німеччини будуть готові вбивати солдатів РФ.

Реклама

Якщо Росія нападе на державу, яка є членом Альянсу, Німеччина захищатиме її від агресора.