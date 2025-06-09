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ВПК має стати головним у формуванні індустріальної бази України, вітчизняного ВВП та економіки в цілому. Україна також має вийти зі своєю продукцією та закріпитися на світовому ринку озброєнь. Про це в інтерв’ю виданню Інтерфакс – Україна розповів народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості й технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

«Нашій країні необхідно пришвидшити модернізацію підприємств ВПК, потрібно будувати нові підприємства, обирати шлях тривалих контрактів з міжнародними компаніями. Збільшення обсягів і кодифікацій власної зброї дозволить Україні менше претендувати на імпортні позиції, за якими вже лаштуються черги з інших держав, що побоюються початку нових конфліктів. Тим часом власне виробництво має покривати потреби самої України в оборонній продукції. Це головне. Проте є друга складова нашої мети: вийти зі своєю продукцією та закріпитися на світовому ринку озброєнь», – каже Ігор Копитін.

Народний депутат також зазначив, що поступово нарощуючи обсяги завдяки масштабуванню, галузь дедалі більше наповнюватиме бюджет. Адже йдеться не лише про виготовлення снарядів, дронів і техніки, а й про роботу суміжних та дотичних до ВПК галузей. Ідеться про важливі інфраструктурні проєкти, нові виробництва в переробній галузі, контракти з металургійними підприємствами, IT-розробниками, логістичними компаніями. Інвестиції у ВПК мають мультиплікативний ефект – вони безпосередньо впливають на розвиток інших напрямків економіки, сприяють розвитку суміжних галузей.

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Говорячи про євроінтеграційні процеси, які вже нині проходить Україна, Ігор Копитін зауважив, що насамперед важливо забезпечити високий рівень співпраці з країнами ЄС у сфері безпеки й оборони. Це потрібно як для покращення позицій України на міжнародній арені, так і для забезпечення модернізації української армії та підвищення її боєздатності.

«Активізація співпраці українських виробників з виробниками в ЄС однозначно має сприяти зміцненню обороноздатності України. Вважаю, що така співпраця не лише вигідна, а й потрібна Євросоюзу. Країни Європи вже заявили про безпековий пріоритет і про збільшення бюджетів на оборону. Отже, також ідеться про зростання спроможності оборонної промисловості в Німеччині, Чехії, Франції та інших країнах. Забезпечити таке зростання здатні додаткові виробничі потужності, які вже має Україна. Тобто інтеграція ВПК України в оборонний сектор ЄС повинна відбуватися саме в межах взаємовигідної співпраці», – каже Ігор Копитін в інтерв’ю.

На його переконання, за умови успішної інтеграції в промисловість ЄС українська галузь отримає доступ до сучасних технологій, а також інвестиції та доступ до потужностей на території ЄС.

Раніше повідомлялося, що виробничий потенціал ВПК України протягом минулого року зріс із 12 до 35 мільярдів доларів, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30 % зброї та боєприпасів, що їх використовують на полі бою її Сили оборони в боротьбі з російським агресором.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна може покрити до 40 % своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.