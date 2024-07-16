Затятий прихильник миру з РФ: що напарник Трампа Джей Ді Венс говорив про Україну і війну

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, якого Дональд Трамп обрав своїм напарником у президентській кампанії 2024 року, може стати наступним віцепрезидентом США.

За півтора роки роботи в Конгресі Джей Ді Венс став однією з найпомітніших фігур серед республіканців, відзначившись, зокрема, критикою підтримки України. Його погляди на війну та відносини з Росією викликають занепокоєння серед партнерів України.

Детальніше про те, що напарник Трампа Джей Ді Венс говорив про війну в Україні, розповів кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

Ще у 2022 році Венс відверто заявив про свою байдужість до долі України. Він критикував Байдена за його роль у цьому.

"Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. … Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни", - казав Джей Ді Венс.

Він неодноразово критикував Україну, називаючи її корумпованою країною, "якою керують олігархи".

"Владімір Путін - злий чоловік, але залиште подалі від мене награну прихильність до України - корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії в 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану", - казав 2022 року соратник Трампа.

Вже наступного, 2023 року, Венс заявив, що "в найкращих інтересах Америки - прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями". Він наголошував на необхідності закінчити війну, аргументуючи це тим, що "сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті".

Відтак, не дивно, що Венс послідовно виступає проти фінансової допомоги Україні. Він голосував проти пакету фінансування і заявляє, що "залишається проти фактично будь-якої пропозиції щодо продовження фінансування США цієї війни". Сенатор звинувачує адміністрацію Байдена в нездатності сформулювати чіткі цілі допомоги Україні.

"Я голосував проти пакету фінансування для України і залишаюся проти фактично будь-якої пропозиції щодо продовження фінансування США цієї війни. Байден не зміг сформулювати навіть елементарних фактів про те, що потрібно Україні, та як ця допомога змінить стан речей", - казав він.

Сенатор звертав увагу на проблему нестачі боєприпасів, стверджуючи, що США "не виробляють достатньо боєприпасів, щоб підтримувати війну у Східній Європі, війну на Близькому Сході та, можливо, непередбачену ситуацію у Східній Азії".

Крім того, Венс категорично виступає проти вступу України в НАТО, називаючи такі пропозиції "абсолютно безвідповідальними". Він вважає, що запрошення України до НАТО під час війни - це "запросити наш (американський - ред.) народ на війну".

Сенатор критикує адміністрацію Байдена за небажання вести переговори з Путіним, називаючи таку позицію "абсурдом". Він стверджує, що у Білого дому "немає життєздатного плану перемоги України у цій війні" і закликає до посередництва у встановленні миру.

"Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги України у цій війні. Чим швидше американці приймуть цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі", - казав соратник Трампа.

Така позиція Венса щодо війни в Україні та відносин з Росією викликає серйозне занепокоєння серед прихильників України. Його потенційне призначення на посаду віцепрезидента США може суттєво вплинути на американську зовнішню політику та підтримку України у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Нагадаємо, що колишній очільник Білого дому Дональд Трамп 15 липня офіційно став кандидатом в президенти США від Республіканської партії. Напередодні Трамп оголосив у соціальних мережах, що обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса своїм обранцем у віце-президенти.

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