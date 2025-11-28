"Заважатимуть мирній угоді": прем’єр Бельгії зробив заяву щодо використання активів РФ

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план Євросоюзу про використання заморожених російських державних активів для фінансування України може поставити під загрозу можливість укладення потенційної угоди про мир.

Про це де Вевер написав у листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

«Поспішне просування запропонованого механізму репараційних позик призведе до того, що ми як ЄС фактично заважатимемо досягненню можливої мирної домовленості«, — написав де Вевер у листі фон дер Ляєн.

Уперше про лист повідомило видання Financial Times 27 листопада пізно ввечері.

Згідно з планом, запропонованим фон дер Ляєн, заморожені активи російського центробанку в Європі можуть бути надані Україні в позику для потреб оборони та покриття регулярних бюджетних витрат.

Підтримка плану з боку Бельгії має вирішальне значення, оскільки активи, які ЄС планує використати, зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear.

«Запропонований репараційний механізм позик, на мою думку, є принципово хибним«, — зазначив де Вевер, додавши, що історично під час війни заморожені активи ніколи не використовувалися.

«Подібні активи зазвичай ставали предметом рішень після завершення війни, у контексті виплати репарацій стороною, що програла», ­– вказав він.

Лідери ЄС намагалися домовитися на саміті минулого місяця щодо використання 140 млрд євро заморожених російських суверенних активів у Європі як позики для Києва, але не змогли отримати підтримку Бельгії.

Як повідомили посадовці ЄС, Єврокомісія сподівається врахувати застереження Бельгії у проєкті юридичної пропозиції, яку вона представить цього тижня щодо використання заморожених російських активів для підтримки Києва протягом 2026-2027 років.

У листі де Вевер зазначив, що Бельгія не бачила «жодного запропонованого юридичного формулювання від Комісії».

Окрім 185 млрд євро, заморожених у Бельгії, приблизно 25 млрд євро російських активів заблоковано в інших банках ЄС, переважно у Франції та Люксембурзі.

Раніше Бельгія заявляла, що до схеми мають бути залучені й інші країни, які зберігають російські активи, зокрема Канада, Японія, Велика Британія та США — усі члени «Групи семи» розвинених держав.

Нагадаємо, ЄС активно готує юридичну пропозицію щодо кредиту для України на 140 млрд євро, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів. Представниця ЄС Кая Каллас заявила, що позика для репарації є найбільш життєздатним варіантом фінансування потреб України. Вона наголосила на важливості ретельної законодавчої роботи та наданні солідарної підтримки Бельгії для покриття фінансових ризиків. Каллас сподівається, що пропозиція скоро надійде до держав-членів для обговорення на грудневій Європейській раді.