У США заявили про 18 сценаріїв, які "завдадуть дуже гострого болю" РФ у разі нападу на Україну

Санкції США та Європи щодо Росії можуть відрізнятися.
Влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Financial Times.
Заступниця держсекретаря США не надала подробиць цих сценаріїв, але попередила, що Вашингтон своїми кроками може завдати "дуже гострого болю" Москві у разі її спроби напасти на Україну.
"Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко заподіяти гострого болю, якщо Росія зробить якийсь (агресивний) крок", — попередила вона.
Нуланд також повідомила, що відповіді у вигляді санкцій у США та ЄС можуть бути різні. Крім того, вона додала, що Вашингтон сподівається, що йому вдасться домогтися деескалації напруги навколо України завдяки дипломатії у відносинах з Москвою.
"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", — сказала вона.
Нуланд уточнила, що на нинішньому етапі США та Росія після перемовин просто "почули одне одного". За її словами, для досягнення будь-яких угод сторонам потрібно більше часу. Але наголосила, що все залежатиме від того, яким шляхом вирішить йти РФ щодо України.
Раніше радник США попередив Кремль, що у разі повномасштабного вторгнення до України США посилять країни східного флангу НАТО.
Як повідомлялося, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти: вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.
Читайте також:
- США оприлюднять дані їхньої розвідки про плани Кремля щодо України
- У Росії після невдалих перемовин із Заходом підняли за тривогою армію: як це пояснюють у Міноборони РФ
- "Звучить барабанний дріб війни": у США закликали готуватися до ескалації у відносинах з Росією
- Блінкен про переговори з РФ: США і Європа готові відреагувати на вторгнення до України, але є інший шлях