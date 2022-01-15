У США заявили про 18 сценаріїв, які "завдадуть дуже гострого болю" РФ у разі нападу на Україну

У США заявили про 18 сценаріїв, які "завдадуть дуже гострого болю" РФ у разі нападу на Україну

Санкції США та Європи щодо Росії можуть відрізнятися.

Влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Financial Times.

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Заступниця держсекретаря США не надала подробиць цих сценаріїв, але попередила, що Вашингтон своїми кроками може завдати "дуже гострого болю" Москві у разі її спроби напасти на Україну.

"Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко заподіяти гострого болю, якщо Росія зробить якийсь (агресивний) крок", — попередила вона.

Нуланд також повідомила, що відповіді у вигляді санкцій у США та ЄС можуть бути різні. Крім того, вона додала, що Вашингтон сподівається, що йому вдасться домогтися деескалації напруги навколо України завдяки дипломатії у відносинах з Москвою.

"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", — сказала вона.

Нуланд уточнила, що на нинішньому етапі США та Росія після перемовин просто "почули одне одного". За її словами, для досягнення будь-яких угод сторонам потрібно більше часу. Але наголосила, що все залежатиме від того, яким шляхом вирішить йти РФ щодо України.

Раніше радник США попередив Кремль, що у разі повномасштабного вторгнення до України США посилять країни східного флангу НАТО.

Як повідомлялося, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти: вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.

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