"Завдамо удару по банках": у ЄС заявили, що фінансово ізолюють Росію

"Завдамо удару по банках": у ЄС заявили, що фінансово ізолюють Росію

Постраждають російські банки.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Європейський Союз хоче фінансово ізолювати Росію.

Про це він сказав під час виступу зі своїм німецьким колегою Крістіаном Лінднером на зустрічі міністрів фінансів ЄС, пише Reuters.

"Ми збираємося завдати удару по російських банках. Ми хочемо фінансово ізолювати Росію. Ми хочемо перервати всі зв'язки між Росією і світовою фінансовою системою", - сказав Ле Мер.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про економічну підтримку України та надання зброї.

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