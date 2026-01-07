«Завдання – фізично захистити енергетичні об’єкти», - віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба

Реклама

Міністерство розвитку громад та територій, чиї функції об’єднують три міністерства, які були раніше різними суб'єктами, - Міністерство інфраструктури, регіонального розвитку, реінтеграції тимчасово окупованих територій і відновлення, щоденно опікується також вирішенням питань захисту енергетичних об’єктів. Про це в інтерв’ю виданню «Економічна правда» розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

За його словами, напрямок, яким займається віцепрем’єр та Міністерство розвитку громад та територій, це виключно фізичний захист окремих енергооб'єктів.

«Це практика кінця 2022 року, можливо, початку 2023-го, коли Агенція відновлення, яка також входить у зону відповідальності і координації нашого міністерства, почала будувати перші об'єкти великих підстанцій, власником яких є Міністерство енергетики. Але Агенція відновлення зайшла на ці об'єкти як допоміжна функція, великий підрядник. Тому на сьогоднішній день у нас є ця частина, яка була розпочата у 2023 році. І, як ви знаєте, в жовтні було прийняте рішення про те, що Агенція відновлення також будуватиме захист для додаткових 125 елементів», - повідомив Олексій Кулеба.

Він додав, що Мінрозвитку має серед головних завдань – побудувати певні споруди, зробити так, щоб вони витримували рівень атаки шахеда. У напрямку вирішення питань, пов’язаних з захистом енергетики, урядом створений спеціальний координаційний штаб, в рамках якого працюють і представники Міністерства розвитку громад, і сам віцепрем’єр.

«Чому був створений координаційний штаб? Тому що в нас були дуже стислі терміни і велика кількість суб'єктів, які входять у цей процес: від військових, ДСНС, Міністерства внутрішніх справ до господарюючих суб'єктів. Тобто там величезна кількість людей. Звичайно, що мені зрозуміліше, коли вони всі знаходяться в одному місці і ми можемо координувати діяльність. В наш координаційний штаб входить і заступник міністра енергетики, і директор "Укренерго". Вони постійно приходять і всі наради ми проводимо разом», - зазначив у інтерв’ю віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялось, що в Україні оснащений захист близько 100 разів допомагав уникнути критичних наслідків для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, для забезпечення потреб комунального сектора в Україні залучили майже 600 когенераційних установок, близько 400 блочно-модульних котелень та 28 газотурбінних установок.