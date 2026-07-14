Достойно пройшли найскладніший рік: у ЗМІ оцінили результати роботи уряду Юлії Свириденко

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Президент Володимир Зеленський 12 липня анонсував відставку уряду Юлії Свириденко, який пропрацював майже рік, а його робота була виваженою та об’єктивною у найскладніший рік за весь час повномасштабної війни. Адже проблеми на фронті, у відносинах із партнерами, енергетична криза через російські удари та постійний дефіцит ресурсів наклалися практично одночасно. Про це йдеться в аналітичному огляді « З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції» , опублікованому виданням РБК-Україна.

Журналісти провели детальний аналіз діяльності українського уряду впродовж року і з’ясували, що команда Юлії Свириденко забезпечила стійкість держави, а результати її роботи були публічно відзначені Президентом. Загалом, як зауважили автори матеріалу, більшість завдань, поставлених президентом уряду 17 липня 2025 року під час призначення Юлії Свириденко, були реалізовані. Там нагадали: 17 липня 2025 року Володимир Зеленський представляв Раді нову прем’єрку з цілком технічним завданням: частка української зброї в руках воїнів, "політика героїв", дерегуляція, реалістична соціальна політика, цифровізація, переговори з ЄС. І з критерієм оцінки: "Кожен день має приносити Україні результат".

Як зауважують у статті, найконкретніша цифра минулорічного послання Президента в Раді стосувалася зброї: щонайменше 50% українського озброєння на полі бою. У підсумку за даними уряду, які ніхто не ставить під сумнів, – 60%. Показник перевиконано, і це, мабуть, головний структурний зсув року: українська зброя стала основою фронту.

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«Виконано і "зовнішню" частину доручення. Запущено контрольований експорт зброї – за умови першочергового забезпечення потреб ЗСУ, а пакет міжнародної оборонної підтримки на 2026 рік сягнув 38 млрд доларів», - йдеться у аналітичному огляді видання РБК-Україна.

Щодо важливих економічних досягнень уряду, то, за даними авторів огляду, наприкінці 2025-го опозиція навсібіч говорила про дефолт у 2026-му, і таку перспективу не під запис визнавали й самі урядовці. Сьогодні про ці розмови забули – і це, можливо, найнедооціненіший результат Кабміну. Саме під час роботи уряду Юлії Свириденко за рік залучено 47,8 млрд доларів зовнішньої допомоги, погоджено Ukraine Support Loan на 2026-2027 роки обсягом 90 млрд євро, з яких 30 млрд євро – бюджетна підтримка і 60 млрд євро – оборона, а ще стартувала нова програма МВФ на 8,1 млрд євро.

Одним з найважливіших результатів роботи уряду Юлії Свириденко у огляді назвали зимові виклики або ж реалізацію плану енергетичної стійкості. «Зима 2025/26 стала найтяжчою за всю війну і головним стрес-тестом урядової спроможності. Система вистояла. Внесок уряду – планові ремонти на 11,8 ГВт потужностей, відновлені 4,2 ГВт, 269 збудованих захисних споруд, 10,3 млрд куб. м газу в сховищах за цілі 14,6 і закладені на наступну зиму запобіжники: диверсифікація постачання через СПГ-термінали Клайпеди і Греції та Вертикальний коридор на 4,2 млрд куб. м на рік», - зауважили у статті виданні РБК-Україна.

«Уряд Свириденко запам’ятається як уряд, що зняв із порядку денного слово "дефолт" і вперше за війну дав державі фінансовий горизонт у два роки. Як уряд, за якого українська зброя стала основою фронту, а Україна пройшла найшвидший скринінг в історії розширення ЄС. І як уряд найтяжчої зими, яку країна пройшла без катастрофи, що її прогнозували і українські, і європейські експерти», - акцентували в аналітичному огляді.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, а також зазначив, що вдячний Юлії Свириденко за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України.

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