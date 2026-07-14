ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
3 хв

Достойно пройшли найскладніший рік: у ЗМІ оцінили результати роботи уряду Юлії Свириденко

Уряд Юлії Свириденко завершує свою роботу, що тривала протягом року, який виявився одним із найважчих за всю війну: складна ситуація на фронті, зміна політики США, місяці блокувань усередині ЄС, найтяжчий терор в опалювальний сезон, нафтова криза і стрибок цін на пальне.

Коментарі
Достойно пройшли найскладніший рік: у ЗМІ оцінили результати роботи уряду Юлії Свириденко

© Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 12 липня анонсував відставку уряду Юлії Свириденко, який пропрацював майже рік, а його робота була виваженою та об’єктивною у найскладніший рік за весь час повномасштабної війни. Адже проблеми на фронті, у відносинах із партнерами, енергетична криза через російські удари та постійний дефіцит ресурсів наклалися практично одночасно. Про це йдеться в аналітичному огляді «З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції», опублікованому виданням РБК-Україна.

Журналісти провели детальний аналіз діяльності українського уряду впродовж року і з’ясували, що команда Юлії Свириденко забезпечила стійкість держави, а результати її роботи були публічно відзначені Президентом. Загалом, як зауважили автори матеріалу, більшість завдань, поставлених президентом уряду 17 липня 2025 року під час призначення Юлії Свириденко, були реалізовані. Там нагадали: 17 липня 2025 року Володимир Зеленський представляв Раді нову прем’єрку з цілком технічним завданням: частка української зброї в руках воїнів, "політика героїв", дерегуляція, реалістична соціальна політика, цифровізація, переговори з ЄС. І з критерієм оцінки: "Кожен день має приносити Україні результат".

Як зауважують у статті, найконкретніша цифра минулорічного послання Президента в Раді стосувалася зброї: щонайменше 50% українського озброєння на полі бою. У підсумку за даними уряду, які ніхто не ставить під сумнів, – 60%. Показник перевиконано, і це, мабуть, головний структурний зсув року: українська зброя стала основою фронту.

«Виконано і "зовнішню" частину доручення. Запущено контрольований експорт зброї – за умови першочергового забезпечення потреб ЗСУ, а пакет міжнародної оборонної підтримки на 2026 рік сягнув 38 млрд доларів», - йдеться у аналітичному огляді видання РБК-Україна.

Щодо важливих економічних досягнень уряду, то, за даними авторів огляду, наприкінці 2025-го опозиція навсібіч говорила про дефолт у 2026-му, і таку перспективу не під запис визнавали й самі урядовці. Сьогодні про ці розмови забули – і це, можливо, найнедооціненіший результат Кабміну. Саме під час роботи уряду Юлії Свириденко за рік залучено 47,8 млрд доларів зовнішньої допомоги, погоджено Ukraine Support Loan на 2026-2027 роки обсягом 90 млрд євро, з яких 30 млрд євро – бюджетна підтримка і 60 млрд євро – оборона, а ще стартувала нова програма МВФ на 8,1 млрд євро.

Одним з найважливіших результатів роботи уряду Юлії Свириденко у огляді назвали зимові виклики або ж реалізацію плану енергетичної стійкості. «Зима 2025/26 стала найтяжчою за всю війну і головним стрес-тестом урядової спроможності. Система вистояла. Внесок уряду – планові ремонти на 11,8 ГВт потужностей, відновлені 4,2 ГВт, 269 збудованих захисних споруд, 10,3 млрд куб. м газу в сховищах за цілі 14,6 і закладені на наступну зиму запобіжники: диверсифікація постачання через СПГ-термінали Клайпеди і Греції та Вертикальний коридор на 4,2 млрд куб. м на рік», - зауважили у статті виданні РБК-Україна.

«Уряд Свириденко запам’ятається як уряд, що зняв із порядку денного слово "дефолт" і вперше за війну дав державі фінансовий горизонт у два роки. Як уряд, за якого українська зброя стала основою фронту, а Україна пройшла найшвидший скринінг в історії розширення ЄС. І як уряд найтяжчої зими, яку країна пройшла без катастрофи, що її прогнозували і українські, і європейські експерти», - акцентували в аналітичному огляді.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, а також зазначив, що вдячний Юлії Свириденко за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie