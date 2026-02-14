ТСН у соціальних мережах

Завдяки Україні Орбан може відрощувати свій живіт замість нарощування армії — Зеленський

Президент наголосив, що наразі саме українська армія є найсильнішою у Європі та тримає європейський фронт.

Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський делікатно висміяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

«Будувати та утримувати величезну українську армію за європейські гроші суперечить інтересам безпеки Угорщини. Я бачу ризик того, що дедалі сильніша українська армія буде на східних кордонах Угорщини», — сказав він.

