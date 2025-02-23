Завдяки енергетикам ДТЕК вдалося повернути тепло в оселі одеситів після обстрілів - Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловив подяку енергетикам компанії ДТЕК, які допомогли повернути тепло в домівки жителів міста.

Про це він заявив в ефірі Національного марафону.

«Це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено, тепло повертається в домівки одеситів. Дякую енергетикам ДТЕК, всім, хто працював над відновленням», - сказав він.

Зазначається, що для повернення опалення роботи тривали дві доби. Завдяки роботі енергетиків вийшло заживити міські котельні.

Нагадаємо, 19 лютого росіяни атакували дронами Одеську область. Внаслідок атаки, зокрема, було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК.