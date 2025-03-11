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Завдяки Трампу відбувся прорив щодо України, це важливо – Рютте

Завдяки Трампу відбувся прорив щодо України, це важливо – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. / Фото: Associated Press

Він повторив, що перш ніж можна буде говорити про миротворчу місію, слід досягти мирної угоди.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що паралельно з мирними переговорами необхідно працювати над гарантіями безпеки для України.

Про це він сказав у вівторок на пресконференції під час робочого візиту у Косово, передає Interfax. 

За його словами, перш ніж можна буде говорити про миротворчу місію, слід досягти мирної угоди, і саме на цьому наголошує президент США Дональд Трамп. 

"Спочатку мирна угода, а потім її підтримка", — пояснив Рютте.

Він також відзначив важливість ініціативи Франції та Великої Британії щодо майбутньої миротворчої місії, яка може включати європейські війська в Україні або інші механізми гарантування безпеки.

Окремо генсек НАТО підкреслив роль Трампа у просуванні переговорного процесу. 

"Я дійсно хочу відзначити, що завдяки йому відбувся прорив у переговорах між Україною та Росією. Це важливо", — наголосив він.

Нагадаємо, існує негативний та позитивний сценарії для України від мирних зусиль президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

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